Fernandez : “Raí fait partie de ces garçons que je n’oublierai jamais”

Pendant cette période sans football, à cause de la propagation du Coronavirus et du confinement en France, Luis Fernandez raconte ses souvenirs. Forcément, son passé de coach du PSG n’y échappe pas. Aujourd’hui, l’ancien entraîneur revient sur sa relation avec Raí qu’il a fait éclore sous les couleurs parisiennes.

“Quand j’arrive au PSG, tout le monde était sur le point de me dire : ‘Raí, il faut qu’il s’en aille.’ C’était une grosse déception depuis six mois au PSG. On me demande de faire le nécessaire pour qu’il puisse s’en aller. Moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Il fallait le reprendre, le retravailler, lui redonner confiance. Tiburce Darou s’en est occupé parfaitement : il lui a fait faire du tennis, du basket, il lui a fait faire un travail extraordinaire pour qu’il retrouve du rythme, de la confiance, et ça il ne faut pas l’oublier. Après, Raí est resté au PSG et il a répondu à toutes les attentes, raconte Fernandez dans une vidéo publiée sur beIN Sports. Il a été parfait, c’était un garçon exceptionnel, il a été adoré du public, de ses coéquipiers, de tout le monde. J’ai un souvenir de lui à Metz. Ce jour-là, il a joué toujours juste, c’est quelqu’un qui ne perdait pratiquement jamais le ballon, il voyait le jeu. Il se retrouve dans la surface de réparation, il fait un piquet avec un dosage, une qualité, une finesse, je l’ai regardé, j’ai dit : ‘Bravo, chapeau.’ Raí fait partie de ces garçons que je n’oublierai jamais.“