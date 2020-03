Fernando ne comprend pas le départ de Neymar et Thiago Silva au Brésil

Avec le confinement un peu partout en Europe et la propagation du Coronavirus, certains joueurs sont repartis dans leur pays en attendant que la crise passe. C’est le cas de Neymar et de Thiago Silva qui ont rejoint le Brésil. Une décision de repartir au pays que n’approuve pas Fernando, le milieu de terrain du Séville FC.

“Je rejette totalement cette hypothèse (de rentrer au Brésil, ndlr). Dans ma façon de penser, je suis ici plus en sécurité. De plus, je ne sais pas si Thiago Silva et Neymar pourront rentrer en Europe, car tôt ou tard, le Brésil traversera cette situation, a déclaré Fernando à Radio Sevilla relayé par Fox Sports. Ici, si tout va bien, dans deux ou trois semaines, les contagions commenceront à diminuer.“