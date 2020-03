Forlán pense que Cavani pourrait aller à Boca pour le “défi”

C’est une déclaration qui fera plaisir aux supporters Xeneize. Diego Forlán, actuellement entraîneur du Peñarol de Montevideo, verrait bien son ancien partenaire d’attaque avec l’Uruguay, Edinson Cavani, avec le maillot de Boca Juniors. Une idée qui circule sur le continent américain (voir ici) ces derniers temps alors que le Matador – âgé de 33 ans – arrive en fin de contrat avec le PSG. “Ce serait un vrai renfort car Cavani est un joueur de top niveau, a commenté l’ancien attaquant au micro de la radio AM 1030. Boca est une équipe prestigieuse, qui compte en Amérique, et qui lutte chaque saison pour le titre en Argentine et la Copa Libertadores. Evidemment, en termes de salaires, cela n’aurait rien à voir avec ce qu’il touche en Europe. Maintenant si Edinson considère la question sportive et non financière, il peut le voir comme un grand défi.”