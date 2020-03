Garcia : “Après la double peine, penalty et carton rouge, il n’y a plus de match”

Après avoir ouvert le score rapidement, à la 11e minute, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à tenir l’avantage longtemps face au PSG en demi-finale de Coupe de France (1-5). Au micro d’Eurosport 2, Rudi Garcia, entraîneur de l’OL, a expliqué que le carton rouge et le penalty avaient tué le match ce soir. “Il a eu deux matches dans le match. On peut être satisfait de ce que l’on a fait quand on était à 11 contre 11. Après la double peine, penalty et carton rouge, il n’y a plus de match contre une équipe du PSG qui n’a pas besoin de ça pour gagner et se qualifier en finale. […] Si j’ai un regret, c’est d’avoir subi l’égalisation trop tôt. Je n’ai absolument rien à reprocher à mes garçons.”