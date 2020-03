Garcia : “On doit effectuer un pressing haut en fonction des situations”

Après une belle semaine marquée par les victoires face à la Juventus Turin – en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0) – et Saint-Etienne (2-0), l’Olympique Lyonnais voudra faire un résultat face au PSG en demi-finales de Coupe de France (demain à 21h10). Présent en conférence de presse à la veille du match, Rudi Garcia a fait un point sur son groupe, avec de nombreuses incertitudes, dans des propos rapportés par ol.fr. Le coach des Gones souhaite surtout faire bonne figure à domicile.

Le groupe lyonnais

“Il faut attendre les derniers entraînements pour choisir mon groupe. Il y a des joueurs en difficulté. Maxwel Cornet va beaucoup mieux, il y a des chances pour qu’il puisse jouer. Fernando Marçal a eu une petite alerte musculaire, tout comme Karl Toko Ekambi. Bruno Guimaraes et Kenny Tete sont un peu malades. La difficulté est la répétition des matches. Youssouf Koné est là (…) Il est possible qu’il soit dans le groupe s’il y a des absences qui se confirment.”

Le match face au PSG

“Faire des calculs n’est jamais bon. Il y a une finale au bout et c’est chez nous. On a envie de mordre dans toutes les compétitions. Jouons ce match et on verra pour les suivants. Il y a encore de gros matches à suivre jusqu’à la trêve. Il faut continuer avec sérieux. On a pris beaucoup de plaisir et il faut aborder cette affiche de la même manière (…) J’ai encore une équipe jeune. On doit effectuer un pressing haut en fonction des situations. Face à Paris, on a été au-delà de ce que l’on avait à faire.”