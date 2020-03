Garétier : “Geler la saison de Ligue 1, c’est malheureusement à envisager”

Rien n’étant prévu dans les règlements de la Ligue 1 en cas d’interruption de la compétition, beaucoup de possibilités sont envisageables à cause de la crise sanitaire actuelle qui plonge dans l’inconnu. C’est pourquoi le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a bondi pour proposer une saison blanche qui ferait les affaires de son club. En effet, le classement de la saison 2018-2019 serait le référent avec cette option. Avec 30 points encore en jeu, la situation sera tendue si dans huit semaines on ne rejoue pas. Les enjeux sportifs et financiers pourraient pousser certains à des recours. Pour Geoffroy Garétier, soit la Ligue 1 peut aller à son terme, soit il faudra penser à geler le classement actuel.

“L’histoire de play-offs pour le titre et la relégation, ça me parait aventureux. Mais si la situation perdure, geler la saison, donner le titre au PSG, attribuer les places européennes en fonction du classement actuel et faire une saison 2020/21 à 22 clubs, c’est malheureusement à envisager, a commenté le journaliste sur Canal Plus. Le gel entier de la saison proposé par Aulas ? Cela a peu de chances de se produire. Mais (ironique) la communication déroutante du président de l’OL fait du bien dans cette période un peu grave. On est tous déstabilisés par cette situation inédite.”