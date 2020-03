Garétier : “Je ne préjuge en rien de ce que le PSG fera contre Dortmund”

Que penser dans le contenu de la victoire du PSG 5-1 à Lyon ? Qu’il n’augure en rien le match européen du 11 mars contre le Borussia Dortmund. C’est le sentiment de Geoffroy Garétier, le journaliste de Canal Plus. Il est impossible de connaitre à l’avance la copie que rendra Paris dans un autre contexte, contre une opposition différente, avec un enjeu autre. Ce qui est sûr, à ses yeux, c’est qu’une perte de balle comme celle de Layvin Kurzawa qui a amené l’ouverture du score lyonnaise est inenvisageable.

“On ne peut pas dire que le PSG ait fait un mauvais match, mais ce n’était pas le grand PSG non plus… Paris a accéléré avec ses individualités majeures quand il a fallu gagner le match. Ce n’est pas encore le PSG conquérant mais vu ce que cette équipe est capable de faire d’un match à l’autre en bien ou en mal, je ne préjuge absolument en rien de ce qu’ils feront contre Dortmund mercredi !“, a déclaré le journaliste sur le plateau du Late Football Club. “Kurzawa, il refait la même saucisse contre Dortmund et c’est l’élimination ! En Ligue des champions on ne se remet pas d’une erreur technique comme celle-ci. Heureusement que c’est Juan Bernat qui va jouer. Paredes, il n’a franchement pas marqué des points non plus… La préparation du match de Dortmund, je pense que ce sera samedi à Strasbourg.”