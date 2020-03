Garétier : “Paredes et Gueye ont rempli la mission”

Le 4-4-2 gagnant avec Marquinhos en défense centrale et le tandem Paredes-Gueye dans l’entre-jeu. C’est ce qu’il faut retenir du 2-0 du PSG synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du Borussia Dortmund, hier soir, selon Geoffroy Garétier. Et cela peut ou doit servir de base pour la suite, explique le journaliste.

“Le 4-4-2 est le système qui convient le mieux à cette équipe cette saison. C’est le plus cohérent. Il correspond au profil des joueurs. Dans ce système tous les postes sont doublés même s’il y a eu ce remplacement baroque de Di Maria par Kurzawa. On me disait que le 4-4-2 ce n’était pas possible en Ligue des champions… bah oui, ça marche, la preuve ! Oui, la preuve que Neymar peut montrer l’exemple et faire des efforts, que Di Maria peut faire des efforts, que tout le monde peut faire des efforts, a commenté le journaliste sur Canal Plus. Autre leçon, Marquinhos est immense en défense centrale. Il a rayonné. Et grâce à lui Kimpembe est meilleur. C’est la clé du futur. On peut aussi avoir un bon milieu de terrain sans Marquinhos. Et Gueye et Paredes ont fait le match. Verratti a souvent déçu par ses énervements et son indiscipline, ou en se jetant trop vite… Encore une fois, ce n’est qu’un match, mais Paredes et Gueye ont rempli la mission.”