Gazzetta : le PSG envisage sérieusement d’investir sur Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic “rêve du Scudetto” avant de possiblement “faire le saut dans un club de haut niveau comme le PSG”. Ce vendredi, dans la Gazzetta dello Sport, on peut lire ceci sur le milieu de terrain serbe de 25 ans de la Lazio, deuxième de la Serie A à un point de la Juventus. Il faut dire que les performances de haut niveau de Sergej Milinkovic-Savic ont ravivé l’intérêt de beaucoup de clubs en capacité de mettre au moins 100 millions d’euros sur la table pour le recruter. Parmi eux le PSG, d’autant plus que Leonardo est fan du joueur serbe depuis des années. Et selon la Gazzetta dello Sport, Paris envisage sérieusement d’investir sur le milieu de terrain de la Lazio.