Gérard Lopez propose de finir la saison 2019-2020 en juin

Avec la pandémie du Coronavirus qui se propage à grande vitesse partout en France, le sport a été complètement suspendu en France et un peu partout dans le monde. Les instances du football français ont expliqué que la Ligue 1, dès que possible, devrait reprendre et aller à son terme. Mais pour Jean-Michel Aulas, on devrait déclarer la saison 2019-2020 blanche et redonner les places européennes aux mêmes clubs que cette saison. Une solution qui n’est pas envisagée par Gérard Lopez, président de Lille, qui explique que les 10 dernières journées pourraient être jouées durant le mois de juin.

“Un club qui a 23 ou 24 joueurs, même si ce n’est pas l’idéal, peut jouer 10 journées en un mois. Si on a un mois devant nous, on peut terminer le championnat, propose le président lillois dans Téléfoot. D’un point de vue réglementaire et pour des questions d’assurance, il faudrait finir le championnat avant le 30 juin. […] Je ne veux pas prendre position pour le moment sur cette question car dans tous les cas, si on en vient à cette décision (de ne pas finir la saison) ça se terminera probablement devant la justice. Ce n’est pas l’idéal pour le football.”