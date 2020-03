Gianni Infantino indique que la Fifa “pense à modifier les statuts des contrats” finissant le 30 juin

Avec la pandémie de Covid-19 qui touche le monde entier, le temps est suspendu même dans le sport. On ne sait toujours pas quand le monde pourra retrouver sa vie d’avant. Et pour le football, une question va se poser si ce confinement dure encore plusieurs semaines, comment faire avec les joueurs qui sont en fin de contrat le 30 juin. Au PSG, cela concerne neuf joueurs. Avec cette pandémie, les championnats nationaux devront très certainement se terminer après cette date butoir. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Gianni Infantino – président de la Fifa – a expliqué qu’elle souhaitait allonger les contrats des joueurs se terminant le 30 juin.

“On recommencera quand il n’y aura plus aucun risque pour la santé. Rien ne dit que ce sera en avril ou mai. Les fédérations et les ligues sont prêtes à suivre les recommandations de l’OMS, explique Infantino avant d’évoquer les joueurs en fin de contrat le 30 juin. On pense à modifier les statuts des contrats et accorder des dérogations temporaires pour allonger leur durée, initialement prévue jusqu’au 30 juin.”