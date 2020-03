Gourcuff : “Je ne vois pas comment on pourrait ne pas terminer la saison”

Voilà déjà trois semaines que le monde du football s’est arrêté. En effet, avec la propagation du Covid-19 un peu partout dans le monde, la Ligue 1 a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Alors qu’on ne sait pas encore quand les compétitions pourront reprendre, les différentes propositions pour terminer la saison se succèdent. Cette fois, c’est Christian Gourcuff qui plaide pour un décalage du calendrier et de commencer la prochaine saison en février.

“Les footballeurs sont un peu dans une bulle, la compétition, les conditions privilégiées à tous points de vue, la médiatisation… Là, et c’est pour tout le monde, on retrouve les vraies valeurs de la vie, les choses beaucoup plus profondes. La situation est dramatique mais c’est quand même une leçon aussi. Je n’ai pas d’idée préconçue, explique Christian Gourcuff dans un entretien accordé à l’AFP. Il y a des aspects économiques que je ne maîtrise pas et qui ne m’intéressent pas. Après, je ne vois pas comment on pourrait ne pas terminer la saison. Décaler la saison pour commencer au mois de février. Ce serait le bon moment pour le faire. On aurait le temps pour terminer cette saison et se préparer.“