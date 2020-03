Guimaraes : “C’est gratifiant de voir un tel respect venant d’un phénomène comme Neymar”

Bruno Guimaraes est arrivée cet hiver à Lyon et a déjà changé le style de jeu de l’Olympique Lyonnais. Il a même été sélectionné pour la première fois avec la Seleçao. Dans un entretien accordé à l’Equipe, le milieu de terrain a évoqué son échange avec Neymar à la fin de la demi-finale de Coupe de France (1-5).

“Ma discussion avec Neymar après Lyon / PSG ? Rien de spécial. Pendant le match on a parlé du coup que j’avais reçu, il m’a demandé si tout allait bien, après le match aussi on a un peu discuté. C’est gratifiant de voir un tel respect venant d’un phénomène comme Neymar, raconte Guimaraes. On a des amis en commun, mais c’était la première fois qu’on jouait l’un contre l’autre. C’était vraiment super d’affronter un joueur qui a marqué ma jeunesse.”