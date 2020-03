Haaland sur Mbappé : “C’est un joueur extraordinaire”

Ce mercredi, dans un Parc des Princes vide, le Paris Saint-Germain devra tout de même disputer son 8e de finale retour de Ligue des Champions face au BVB. Les Parisiens croiseront donc, à nouveau, le chemin de Erling Haaland. Auteur d’un retentissant doublé à l’aller, le géant norvégien a accordé un entretien à France Football. L’hebdomadaire en a partagé quelques extraits.

L’ancien avant-centre de Salzbourg évoque notamment la rencontre du 18 février dernier ou encore Kylian Mbappé. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges en ce qui concerne ce dernier.

“Oui, ok, j’ai marqué deux buts, mais j’ai aussi commis plein d’erreurs pendant ce match. Donc, disons que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça. (…) Mbappé ? C’est un joueur fantastique. C’est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C’est un joueur extraordinaire. Tout ce qu’il a fait à son âge, et quand vous regardez son palmarès, c’est complètement dingue. C’est un très grand joueur.”