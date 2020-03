Hakimi : “Neymar et Mbappé sont des joueurs qui aiment ce genre de matches”

Dans trois jours, le Paris Saint-Germain jouera son avenir européen face au Borussia Dortmund, dans le cadre du huitième de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens devront impérativement s’imposer pour poursuivre leur campagne européenne en C1. Face à eux, les Rouge et Bleu feront face à une équipe allemande qui a remporté son duel face à Mönchengladbach (2-1). Buteur décisif lors de cette rencontre, le latéral droit – Achraf Hakimi – s’est exprimé, dans Téléfoot, sur cette confrontation retour face au PSG. Il redoute notamment les performances des attaquants parisiens : Neymar Jr et Kylian Mbappé.

“On devra refaire le même match qu’à l’aller. Ce sera plus difficile qu’à la maison, mais on doit défendre ensemble, lutter les uns pour les autres et à la moindre occasion marquer tout de suite. C’est la clé pour se qualifier au prochain tour. Une crainte de voir un grand Neymar ou Mbappé ? Bien sûr, car ce sont des joueurs qui aiment ce genre de match, ils sont préparés pour ça. Mais sachez que de notre côté, on va faire le maximum pour qu’ils ne fassent pas un grand match.”