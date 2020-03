Handball : Le PSG s’impose facilement contre Dunkerque en quarts de finale de Coupe de France (32-21)

Ce dimanche soir, le PSG Handball recevait Dunkerque dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Et dès le début du match, le PSG va imposer son rythme pour rapidement prendre cinq buts d’avance (8-3, 11e). Un écart qui va se stabiliser pendant plus de 10 minutes avant que Dunkerque réussisse, avec des arrêts et des maladresses parisiennes, à revenir à 2 buts (12-10, 24e). Mais le PSG ne va pas trembler pour reprendre une avance de quatre buts à la mi-temps (16-12, 30e). Le PSG va reprendre la deuxième mi-temps comme il a fini la première, augmentant petit à petit son avance jusqu’à plus 8 (28-10, 53e). Le PSG se qualifie donc facilement pour les demi-finales de la Coupe de France (32-21). Le PSG rejoint Montpellier, Chartres et Nantes dans le dernier carré de la compétition.