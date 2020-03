Herrera : “J’espère continuer à profiter de mon passage à Paris et y gagner des titres”

On ne peut pas dire que la première saison d’Ander Herrera au PSG soit un long fleuve tranquille. Souvent blessé, le milieu de terrain espagnol (30 ans) n’a joué que 18 matches toutes compétitions confondues. L’ancien de Manchester United a signé un contrat jusqu’en juin 2024 et il souhaite rester encore longtemps au PSG – et gagner des titres – avant de retourner dans son club formateur de Saragosse.

“J’espère continuer à profiter de mon passage à Paris, gagner des titres au PSG, jouer avec certains des meilleurs joueurs dans le monde et un jour pouvoir retourner à la maison, à Saragosse. Je suis très chanceux d’avoir pu jouer à l’Athletic Bilbao et j’ai aimé la philosophie là-bas, qui est fantastique, mais mon espoir est de retourner à Saragosse, le club que je supporte depuis que je suis petit, indique Herrera dans une interview accordée à la chaîne Youtube Hoy Jugamos en Casa.