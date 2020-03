Histoire – Et votre équipe type du PSG est ?

Ce dimanche, le PSG et l’Olympique de Marseille auraient dû se faire face. Un choc qui est donc, pour l’heure, décalé. Malgré ce, L’Equipe a publié ce jour les deux équipe-types des deux clubs rivaux. On le sait, un tel exercice n’est jamais simple, mais le onze rouge et bleu a pas mal fait réagir. Et vous Csiens, quelle serait votre équipe-type de l’Histoire du Paris Saint-Germain ?

Pour rappel, le onze historique parisien présent dans les colonnes du quotidien sportif était le suivant : (en 4-4-2) Lama – Fournier, Ricardo, Marquinhos, Heinze – Raï, Verratti, Matuidi, Ronaldinho – Ibrahimovic, Weah. Et pour coacher cette équipe, Carlo Ancelotti a été désigné.

À vous la parole !