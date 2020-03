Hummels : “A Paris, nous pourrons perdre 7-6 et nous serons qualifiés”

Le Borussia Dortmund court deux lièvres à la fois : la Bundesliga et la Champions League. Et pour l’instant il court vite. Cette dynamique, Mats Hummels entend la voir perdurer. L’international allemand a donné le cap hier après la victoire 2-1 à Mönchengladbach : deux victoires en Bundesliga et une qualification à Paris avant le match le plus important à ses yeux : la réception du FC Bayern, le concurrent principal du BVB dans la quête du titre de champion d’Allemagne. Reste à savoir si “celui qui court deux lièvres à la fois n’en prend aucun”, comme le disait Erasme.

“Nous avons moins de déchet dans notre jeu, s’est félicité Mats Hummels, le défenseur central du BVB. Nous devons gagner nos trois prochains matches (PSG, Schalke 04 et Wolfsburg). Bon, à Paris, nous pourrons perdre 7-6 et nous serons qualifiés. Mais nous devons engranger le maximum de points avant la réception du Bayern (le 4 avril), une équipe qui joue actuellement un football très fort.”