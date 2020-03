Icardi, Une opération PSG / Juve à prévoir l’été prochain (Tuttosport)

En perte de vitesse depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi a vu Edinson Cavani lui passer devant dans la hiérarchie des avant-centres. De quoi le faire douter de son avenir en Rouge et Bleu ? C’est ce que suppute la presse transalpine ce jour.

Ainsi, à en croire les informations publiées par Tuttosport ce samedi, Mauro Icardi n’aurait plus vraiment envie de poursuivre sous la tunique parisienne la saison prochaine. Le joueur posséderait une relation assez compliquée avec Thomas Tuchel. De plus, Wanda Nara serait déjà en train de travailler à dénicher un point de chute à son mari de l’autre côté des Alpes. Le média turinois explique donc que la femme et agent de l’Argentin serait d’ores et déjà entrée en contact avec la Juventus de Turin en vue de l’été prochain. Pour autant, Tuttosport confirme que le PSG devrait bien lever l’option d’achat de 70 millions d’euros du joueur prêté par l’Inter. Une fois cela fait, les pourparlers devraient débuter entre les décideurs parisiens et Juventini afin de trouver un accord. Enfin, le média indique que le club francilien, sous l’impulsion de Leonardo, pourrait accepter l’inclusion de certains joueurs de la Vieille Dame dans le deal. Tuttosport parle ainsi de Mattia De Sciglio, de Miralem Pjanic, ou encore de Gonzalo Higuain.