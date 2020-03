Info CS – La photo polémique d’Haaland a bel et bien été prise

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une phrase que l’on attendait d’écrire depuis près de… quatre ans ! Après un succès maitrisé sur sa pelouse, malgré l’absence de supporters, les Rouge & Bleu ont éliminé le Borussia Dortmund en montrant beaucoup de caractère et de determination (2-0).

Parmi les raisons de cette révolte, le chambrage incessant du club allemand et de ses joueurs lors des trois semaines qui ont séparé les deux matches. Les Parisiens n’ont pas digéré la communication du BVB, de ses dirigeants et certains membres de l’effectif comme l’a témoigné Presnel Kimpembe à la sortie de la rencontre.

“Ce sont de grands joueurs, maintenant, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité. Parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup ‘d’instagrams’, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club (…) On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes.“ Presnel Kimpembe – PSG TV – 11 mars 2020

En réponse à ces provocations, Neymar lors de son but et ses coéquipiers ont imité à de nombreuses reprises la célébration d’Erling Haaland, en s’asseyant en tailleur tel un yoguiste.

Le numéro 10 du club de la capitale a continué sur Instagram en partageant une photo de lui-même au moment de son but inscrit avec cette phrase (en anglais) : “Paris est notre ville, pas la tienne”.

Alors pourquoi un tel commentaire en dessous de sa publication ? Celle-ci est en réponse d’une photo prise par Haaland à son arrivée à Paris, et partagée sur Snapchat, avec ces mots : “My city, not yours“ (ndrl, “ma ville, pas la vôtre”).

Repris par les supporters parisiens sur Twitter, et non publié publiquement sur le compte du Norvégien, certains ont considéré que ce cliché était une fake news.

Pourtant, selon nos informations, cette photo a bel et bien été réalisée par l’attaquant du BVB. Celle-ci a été prise et envoyée à un de ses anciens coéquipiers français du RB Salzbourg. Remonté, ce dernier a donc enregistré la publication et décidé de la partager à ses proches.

Une initiative qui n’aura donc pas manqué de faire réagir les joueurs Rouge & Bleu…