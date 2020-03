Isabelle Silva se lance dans les vidéos d’exercice pour confinés

Selon le site internet de l’université américaine Johns Hopkins, on dénombre dans le monde 723.740 contaminations au Covid-19 et 34.018 décès. De quoi provoquer un confinement qui concerne des milliards de personnes. De son côté et pendant ce temps, Jair Bolsonaro, le président brésilien, s’affiche prenant un bain de foule et affirmant que “le pays sera immunisé quand 60 à 70%” des Brésiliens auront eu le Covid-19. Malgré ce discours officiel, Neymar, comme Thiago Silva et sa famille sont en “quatorzaine” parce que venant d’Europe où sévit particulièrement le nouveau coronavirus.

Épouse du défenseur Thiago Silva, Isabelle Silva profite du confinement pour se lancer dans des vidéos d’exercices physiques qu’elle propose via UOL Esporte. Donc si vous souhaitez faire de l’exercice avec Madame Silva, poussez le canapé, la table et les autres meubles, et c’est parti… amis confinés.