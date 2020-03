Jérôme Miguelgorry arbitre de Strasbourg / PSG

Quatre jours avant la réception du Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, le PSG se déplacera à Strasbourg dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera arbitrée par Jérôme Miguelgorry. Il sera assisté par Eric Danizan et Christophe Mouysset. Antoine Valnet sera lui quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera confiée à Mikael Lesage et Lionel Jaffredo. Monsieur Miguelgorry a déja arbitré le PSG à deux reprises cette saison, lors du match aller entre les deux équipes (14 septembre, 1-0) et lors du succès à Monaco (15 janvier, 1-4). Il a également arbitré une autre fois Strasbourg, lors de sa victoire contre Nîmes (4-1, 9 novembre).