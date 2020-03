Kalimuendo : “Le PSG c’est mon club, je veux réussir ici”

Arnaud Kalimuendo flambe cette saison avec les U19 du PSG. En 13 matches toutes compétitions confondues, il a ainsi marqué 21 buts, dont un doublé lors du huitième de finale de Gambardella contre Lyon (1-5). Pour son dernier match avant le confinement, il s’était offert un quadruplé dans la très large victoire de son équipe contre Chartres en championnat (8-0). Avant l’arrêt total des compétitions, il avait donné une interview à Goal où il a évoqué sa saison et ses rêves pour la suite de sa carrière.

Côtoyer les pros

“Ma présence dans le groupe des pros ?Je suis satisfait d’avoir connu ces groupes. Ça prouve que nous, les jeunes, on est pris en considération. Le club voit mes performances et ça me pousse à toujours donner le maximum. J’ai beaucoup parlé avec Kylian et Edi. J’ai regardé leurs faits et gestes. J’ai suivi leur attitude sur le terrain, comment ils se placent. Je suis très jeune et je sais que pour arriver au haut-niveau il faut être bon partout. J’essaye d’être performant au quotidien, dans mon jeu sans ballon, devant le but, sur la répétition des efforts, les courses… Sur tout ! Je veux être le plus prolifique des attaquants. “

Ses rêves pour l’avenir

“Jouer avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des champions, faire quelque chose avec ce club, marquer l’histoire, c’est ce qu’on demande (les titis, ndlr). Le PSG c’est mon club. Je veux réussir ici. Je sais que ce ne sera pas facile, mais rien n’est impossible. Tout est une question de mental et je suis convaincu que je peux y arriver. Ma chance viendra tôt ou tard. Il faudra saisir l’opportunité.”