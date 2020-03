Karabatic : “La Coupe de France fait partie de nos objectifs”

Dimanche passé, le PSG s’est imposé, sans trembler, face à Dunkerque (32-21) à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Un succès sur lequel est revenu Nikola Karabatic pour PSG TV. L’occasion pour le Rouge et Bleu d’afficher ses ambitions au sein de cette compétition.

“Ça a été un match serré pendant quelques temps. Dunkerque est une bonne équipe qui met beaucoup d’intensité, mais on savait que l’écart allait se faire petit à petit en gardant cette intensité. Et c’est ce qui s’est passé : en étant bien en défense et en mettant la pression, on a fait l’écart petit à petit pour finir avec un gros avantage. Il y a trois des quatre favoris qui sont en demi-finale. Chartres a, si on peut dire, créé la surprise, même si on a vu qu’ils peuvent battre n’importe quelle équipe. On attend maintenant le tirage au sort. Ce qu’on aimerait avant tout c’est jouer à Paris, jouer à l’extérieur rend la chose plus difficile. La Coupe de France fait partie de nos objectifs. On est engagé sur tous les tableaux. C’est ce qu’on voulait, être présent et avoir l’opportunité de gagner des titres.”