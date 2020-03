Kehrer : “C’était un match ouvert, équilibré, avec des occasions des deux côtés”

Titulaire en défense centrale ce soir, Thilo Kehrer a réalisé une prestation mi-figue mi-raisin. Le défenseur allemand a expliqué que son équipe et Lyon avaient offert un bon match aux supporters.

“C’était un match ouvert, équilibré, avec des occasions des deux côtés, mais en deuxième mi-temps on a bien contrôlé le match, on a bien joué, on a été vigilants, on a créé nos occasions et su les concrétiser, rapporte Kehrer sur PSG.fr. Ma position ? Je joue là où le coach veut que je joue, je suis content d’être sur le terrain, où que je sois, j’essaye de faire le maximum.”