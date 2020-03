Kehrer : “Je me sens très bien et j’essaye de tout faire pour que cela reste comme ça”

Arrivé au PSG lors de l’été 2018 en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer a connu une première saison mitigée au sein du club de la capitale. Et pour sa deuxième saison chez les Rouge et Bleu, l’international allemand a débuté l’exercice 2019-2020 par une blessure au pied, qui l’avait éloigné des terrains pendant de longs mois. Dans un entretien accordé à Eurosport, le défenseur des Rouge et Bleu est revenu sur cette longue période avant d’évoquer sa polyvalence en défense. Extraits choisis.

Ses sensations après sa blessure du début de saison

“Après ma blessure en première partie de la saison, j’ai vraiment envie de jouer le plus possible. Pour moi, c’était ma première longue blessure. C’est vrai que j’ai appris certaines choses sur moi-même, d’avoir la patience parce que ce n’est pas un moment facile. Je me sens vraiment à 100%, solide physiquement et mentalement. Je me sens très bien, j’essaye de tout faire pour que cela reste comme ça.”

Son meilleur poste

“Pour moi, c’est difficile d’avoir un poste préféré. J’aime bien m’adapter aussi. Après c’est vrai que lorsque tu joues plusieurs fois au même poste, t’as plus de repères. Mais pour moi, j’aime vraiment jouer en défense centrale et en latéral aussi. Gaucher ou droitier ? Pour moi, il y a des choses que je sais mieux faire avec le pied gauche et d’autres choses que je sais mieux faire avec le pied droit. Par exemple pour centrer, je me sens à l’aise avec le gauche. Mais pour frapper, je me sens plus à l’aise avec le pied droit.”