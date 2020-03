Kehrer : “Nos supporters ont été incroyables”

A l’issue du match, tous les joueurs parisiens ont été fêté la qualification avec les supporters qui ont mis l’ambiance en dehors du Parc des Princes. Thilo Kehrer a tenu à rendre hommage aux supporters parisiens.

“On dit toujours que nos supporters c’est quelque chose de spécial et aujourd’hui ce qu’ils ont fait et comme toujours, c’est incroyable. Ils nous portent. Cela nous rend fort. Ça donne encore plus d’esprit et d’énergie. Ce sont des moments fantastiques, savoure le défenseur au micro de RMC Sport 1. Les célébrations avec les supporters ? Je pense qu’un peu autour de nous, autour du club tout le monde disait “c’est le match le plus important”, mais pour nous ce n’est pas ça. Pour nous le plus important c’est notre envie, c’est le groupe. Ce n’est pas la fin, même si on a des célébrations. C’est le début pour nous.”