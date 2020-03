Si les situations d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi sont les plus suivies, la génération 2002 du PSG a d’autres talents. Kenny Nagera est un des U19 qui brille cette saison. Meilleur buteur de la section, en fin de contrat aspirant au 30 juin, il s’est vu proposer un contrat professionnel de trois ans, rapporte RMC Sport. “Une réponse est attendue dans les prochains jours”, explique le média. En effet, Kenny Nagera est suivi par plusieurs clubs français et anglais.