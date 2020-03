Kimpembe : “Avec les supporters, on voit que l’on est vraiment soutenu, qu’il y a du monde dernière nous”

Titulaire en défense centrale, Presnel Kimpembe a été brillant et a réalisé son meilleur match de la saison. Au micro de RMC Sport 1, il est revenu sur la communion avec les supporters à l’issue de la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions.

“Il y a toutes les émotions qui sont passées. La rage au début du match, la joie à la fin et la communion avec nos supporters. Franchement, je n’ai même pas de mot. C’était une première fois pour moi et pour l’équipe. Franchement, c’était magnifique. Avec les supporters, on voit que l’on est vraiment soutenu, qu’il y a du monde dernière nous, même s’il y en a beaucoup qui sont contre nous. On se rend compte que ce soir on a été soutenu. C’est l’un des plus beaux moments de ma carrière. Ça faisait longtemps que l’on attendait cette qualification pour les quarts. On a souffert la saison dernière, il y a deux ans, il y a trois ans. Avec nos erreurs on grandit. On ne va pas s’enflammer.”