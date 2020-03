Kimpembe : “Dans les buts, Navas est tout juste exceptionnel”

Keylor Navas est très certainement la meilleure recrue du mercato estival du PSG. Après plusieurs années a essayé de trouver le meilleur gardien, le PSG semble l’avoir trouvé en la personne de l’ancien madrilène. Sa présence dans le but Rouge & Bleu a apporté de la sérénité à l’équipe comme l’a expliqué Presnel Kimpembe.

“Il a amené de la sérénité, beaucoup de sérénité, et de l’expérience. Il parle quand il faut. Et voilà, dans les buts, il est tout juste exceptionnel. Quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, deux fois, trois fois, mais ça te met aussi en confiance, avoue le défenseur central pour PSG.fr. Et tu sais que derrière toi pour que l’adversaire mette un but, ça va être très difficile et forcément, ça remet tout le monde dans le bain quand des fois tu as un petit coup de mou.”