Kimpembe : “Le moment avec les supporters après le match nous a fait chaud au coeur”

Auteur d’une prestation solide, où il notamment éteint Erling Braut Hålan, Presnel Kimpembe (24 ans) a largement participé à la qualification du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund (2-0), mercredi dernier, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Pourtant, cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance particulière car avec la propagation du Covid-19, le Parc des Princes sonnait creux en raison du huis clos imposé par l’UEFA. Malgré cela, ils étaient plus de 3000 aux abords du stade pour soutenir leur équipe, tout au long de la rencontre, et fêter avec eux la victoire. Le défenseur parisien revient sur cette soirée magique avec la communion des supporters.

“On s’est tous rendu compte qu’il fallait mettre sa vie ce soir sur le terrain, parce que les supporters étaient tous derrière nous, et malgré le huis clos on a vraiment senti leur présence. C’est un moment qui va rester gravé dans nos coeurs et nos mémoires. On tient à remercier nos supporters, c’était important pour nous et surtout pour eux, a déclaré Presnel Kimpembe sur le site officiel du club. Ils étaient déçus de ne pas pouvoir être présents, pour nous encourager et célébrer avec nous. Mais cette qualification, elle est aussi pour eux. Ils nous ont poussés tout au long du match de l’extérieur du stade. Le moment avec les supporters après le match nous a fait chaud au coeur. Il y avait beaucoup d’émotion.”