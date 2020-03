Kimpembe remercie les supporters pour leur soutien malgré le huis clos

La dernière joie avant plusieurs semaines pour les supporters parisiens aura donc été la qualification du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions grâce à sa victoire sur le Borussia Dortmund (2-0). Privé de Parc des Princes en raison du huis clos appliqué, les supporters s’étaient réunis devant l’enceinte parisienne et avaient même installé des banderoles au sein du stade pour encourager leurs joueurs. Auteur d’un très grand match contre les Allemands, Presnel Kimpembe a tenu à remercier les supporters pour leurs initiatives au micro de Téléfoot. “Regarde la banderole “qualifiez-nous”, et on la fait. Merci les supporters, merci. Dans cette banderole ils étaient 100 000, juste dedans, ils étaient 100 000 !“