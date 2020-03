Kita : “Si on ne peut pas rejouer d’ici fin mai, je pense qu’il faudra arrêter le championnat”

En raison de la pandémie de Coronavirus Covid-19 touchant actuellement la planète, tous les championnats hexagonaux, comme ceux européens, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Une reprise de la Ligue 1 dépendra forcément de l’évolution sanitaire ainsi que des décisions de l’UEFA, qui se réunira demain afin de statuer sur l’avenir de la saison européenne. De son côté, le président de l’OL – Jean-Michel Aulas – avait proposé que l’exercice 2019-2020 de Ligue 1 soit considéré comme une “saison blanche.” Une déclaration qui lui a valu de nombreuses critiques des différents acteurs du football français. Invité à s’exprimer sur les ondes de RMC Sport, le président du FC Nantes – Waldemar Kita – a tenu à défendre Jean-Michel Aulas. Le président nantais a notamment déclaré qu’il avait “quelques idées à soumettre” tout en précisant que le Championnat devrait s’arrêter s’il ne reprenait avant fin mai.

“On connaît le caractère et la personnalité de Jean-Michel. Il est tout à fait normal qu’il défende l’intérêt de son club. Il défend beaucoup le football français, a déclaré Waldemar Kita dans l’Intégrale Sport de RMC. Opter pour une saison blanche? Je ne sais pas. J’ai quelques idées en tête, je ne peux pas les dire aujourd’hui. Si on ne peut pas rejouer d’ici fin mai, je pense qu’il faudra arrêter le championnat. De quelle façon et comment? J’ai quelques idées que je vais soumettre quand on sera tous réunis.”