Kounkoud : “L’objectif est de faire un match sérieux”

Dans moins d’une heure, le PSG Handball va jouer son dernier match de phase de groupes de la Velux EHF Champions League face à Zagred. Un match pour du beurre pour les Parisiens, qui sont assurés de terminer deuxième de leur groupe. Mais ils ne vont pas prendre ce match à la légère comme l’explique Benoît Kounkoud.

“Nous nous concentrons sur nous-mêmes. L’objectif est de faire un match sérieux. Mais si on peut ménager quelques joueurs suite à ce résultat, tant mieux. Mais on répondra présent !, lance l’ailier droit dans une interview accordée au site internet du PSG avant de se pencher sur les huitièmes finales de la Champions League. Nous voulions juste nous qualifier. Maintenant, nous voulons remporter les matchs aller-retour, quel que soit notre adversaire. Ce sont deux belles équipes (le Sporting ou Bucarest), avec de bons joueurs et des belles ambiances dans leur salle. On sait que ça ne sera pas facile face à des équipes que je n’ai jamais jouées. On connaît peut-être mieux le Sporting qui est entraîné par Monsieur Anti et que nous avons beaucoup affronté lorsqu’il était à Nantes, mais ça peut aussi être un piège.”