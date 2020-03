Kylian Mbappé a fait un “très gros” don à la fondation Abbé Pierre

En cette période troublée en raison de la pandémie du Coronavirus à travers l’Europe, les sportifs se mobilisent. C’est le cas de Kylian Mbappé. Le jeune joueur du Paris Saint-Germain est lui aussi très attentif à la situation actuelle et n’a pas hésité a faire un “gros don” à la Fondation Abbé Pierre, rapporte France Bleu.

“Dans la lutte contre le covid-19, ce don servira notamment à l’achat de tickets services pour surtout donner à manger aux sans-abris mais à terme, le but sera aussi de les loger“, explique la Fondation à France Bleu. En effet, la Fondation Abbé Pierre vient en aide aux plus fragiles et démunies en cette période de crise. Ce qui n’a pas échappé à Mbappé qui a décidé d’agir concrètement.

La Fondation Abbé Pierre qui a confirmé ce “très grand don” dans un communiqué sur son site internet.

“Soucieux des conséquences de la grave crise sanitaire qui frappe notre pays, mais aussi de toutes les conséquences qu’elle peut engendrer sur les personnes les plus fragiles, Kylian Mbappé vient d’effectuer un très gros don pour soutenir le travail de la Fondation Abbé Pierre. Sa générosité permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence : accès à l’eau et à l’hygiène des personnes en grande précarité, accès à l’alimentation et mise à l’abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc. La Fondation adresse à Kylian Mbappé ses plus vifs remerciements pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité.