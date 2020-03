Kylian Mbappé atteint la barre des 90 buts sous le maillot du PSG

Auteur d’un triplé lors du large succès du PSG contre Lyon en demi-finale de Coupe de France hier soir (1-5), Kylian Mbappé en est dorénavant à 30 buts en 32 matches cette saison. Son troisième but en toute fin de rencontre lui a aussi permis d’atteindre la barre symbolique des 90 buts sous le maillot Rouge & Bleu (en 119 matches). Il est ainsi le 7e meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, à 8 buts du top 5 et de Mustapha Dahleb (98 buts en 310 matches de 1974 à 1984). Avec son rythme actuel, le numéro 7 parisien pourrait passer la légende parisienne, Pedro Miguel Pauleta, qui est resté longtemps le meilleur buteur de l’histoire du club (109 buts), d’ici la fin de la saison.