Kylian Mbappé sportif préféré des jeunes enfants (7-14 ans)

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé réalise des prouesses qui lui permettent de battre record de précocité sur record de précocité. Sa notoriété ne cesse de grandir partout dans le monde et le numéro 7 parisien fait rêver beaucoup de monde et surtout les enfants. Comme chaque année, le journal de Mickey a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs (avec Ipsos, entre le 12 février et le 19 février auprès de 400 enfants). Et l’international français est la troisième personnalité préférée des jeunes de 7 à 14 ans. Il est devancé sur le podium par Soprano et le duo Big Flo et Oli. Mais Mbappé est le sportif préféré des jeunes enfants. Antoine Griezmann se classe sixième, Teddy Riner 9e et Paul Pogba 12e. Pour rappel, l’année dernière Kylian Mbappé était la personnalité préférée des jeunes enfants. L’effet Coupe du monde était encore vivace.