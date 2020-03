L’ UEFA aurait trois plans de redémarrage à proposer aux fédérations

Si l’issue de la crise sanitaire liée au Covid-19 et du confinement reste inconnue, les instances du football travaillent sur l’après. Demain, un point sera réalisé au niveau continental. Et selon le Corriere della Sera, l‘UEFA devrait, lors de la réunion convoquée pour mercredi midi en visioconférence avec les secrétaires généraux des 55 fédérations, annoncer que la date de clôture des compétitions domestiques et des Coupes nationales sera reportée (au moins) au 31 juillet. L’instance européenne présentera aussi trois plans pour la suite des événements. Le premier, jugé “optimiste”, table sur un redémarrage mi-mai (16-17), le deuxième, celui jugé de “bon sens”, fin mai ou début juin, le troisième, celui du “désespoir”, avant l’été, c’est-à-dire le 21 juin.

Pour rappel, l’agenda du PSG se compose de onze matches de Championnat (dont le Classico à Marseille) puisque le PSG a un match en retard en plus à jouer, à Strasbourg. Il y aura les deux finale au Stade de France. Et bien sûr de la Ligue des champions, alors que la moitié des huitièmes de finale sont encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).

Après la conférence téléphonique avec les différentes fédérations, il y aura une nouvelle réunion des deux groupes de travail mis en place par l’UEFA, celui qui étudie les calendriers et celui qui traite des dégâts économiques provoqué par la crise sanitaire, rapporte le média italien.