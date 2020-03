La Cuatro prétend que le Barça pense à un troc incluant Griezmann et Neymar

Le journal catalan Sport (voir ici) a remis une pièce mercredi et aujourd’hui dans la machine à buzz Neymar-Barça en affirmant que les Azulgrana souhaitaient une élimination du PSG par Dortmund le 11 mars pour ramener plus aisément cet été le crack brésilien au Camp Nou (contre 180M€). Et puis la vente de Neymar permettrait de conserver Kylian Mbappé…

La chaîne de télévision nationale espagnole la Cuatro a pris le relais en affirmant qu’une formule était envisagée au sein de la direction du FC Barcelone : intégrer dans un troc Antoine Griezmann. Ou Ousmane Dembélé qui passe bien plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Bref, un attaquant bleu pas indispensable sportivement, ce qui permettrait aussi d’alléger la masse salariale pour accueillir le poids lourd Neymar. Voilà voilà…