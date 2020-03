La femme de Marquinhos explique leur décision de rester en France

Au contraire de ses compatriotes, Neymar et Thiago Silva, Marquinhos n’a pas quitté la France pour retourner au Brésil pendant le confinement. En effet, le défenseur a fait le choix de rester à Paris avec sa famille. Carol Cabrino, sa femme, a expliqué leur décision sur les réseaux sociaux.

“C’est un moment très important pour parler je crois. C’est un moment très délicat qu’on passe. Notre décision de rester ici en France... en fait il n’y a pas forcément de choses à dire. La famille de Marquinhos habite ici à Paris : il y a son frère et sa famille, sa soeur et sa famille, son père, sa mère. Ils n’habitent pas avec nous mais à côté. On a bien réfléchi. Quand Emmanuel Macron a dit de rester chez nous, on était tous ensemble. On se voit presque tous les jours. On a beaucoup parlé pour savoir quoi faire, parce qu’on avait l’option d’aller au Brésil. Mais on a pensé à quelle serait la meilleure option, explique Carol Cabrino, la femme de Marquinhos, sur Instagram. Parce que pour aller là-bas, il fallait prendre l’avion, prendre la voiture pour aller à l’aéroport et une autre voiture là-bas… Avec tout ça, avec du monde, en plus j’ai deux petits enfants. J’ai réfléchi au fait que c‘était dangereux pour nous et pour ma famille qui est au Brésil. Même si je reste enfermée là-bas. Entre ici et là-bas, on allait toucher pas mal de choses sans savoir si on avait le virus. Bref, il y a beaucoup de motifs qui nous ont fait rester ici. On a bien réfléchi. On était déjà ensemble et on a décidé de rester ici enfermés. On ne voit plus personne.”