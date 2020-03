La FIFA va créer un fonds d’urgence de centaines de millions de dollars

Crise sanitaire mondiale oblige, la FIFA a choisi de taper fort pour sauver l’industrie du football, à l’arrêt. Le New York Times rapporte que l’instance mondiale élabore un plan pour exploiter sa réserve de trésorerie de 2,7 milliards de dollars afin de créer un fonds d’urgence de centaines de millions de dollars qui soutiendra l’économie du football en difficulté. Une mesure qui rappelle celles prises par des gouvernements.

“La FIFA est dans une situation financière solide et il est de notre devoir de faire tout notre possible pour aider en ce moment de besoin”, a réagi la FIFA dans un communiqué diffusé après la publication de l’article dans le média américain. “Par conséquent, nous confirmons que la FIFA étudie les possibilités de fournir une assistance à la communauté du football du monde entier après avoir procédé à une évaluation complète de l’impact financier de cette pandémie sur le football.” La FIFA envisage donc d’utiliser certaines réserves voire d’emprunter sur ses futurs revenus de télévision et de parrainage pour collecter des fonds dans ce qui est décrit en interne comme un “fonds d’aide au football.” Le fonds pourrait fournir des prêts relais à court terme et même des subventions d’urgence. Il sera géré indépendamment de la direction de la FIFA pour éviter le risque de corruption ou de choix politiques.