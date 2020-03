La Gazzetta dello Sport imagine un transfert de Pjanic au PSG

Si la pandémie de covid-19 met entre parenthèses les compétitions de football, il n’en est pas de même pour les rumeurs et supputations mercatesques. Ainsi la Gazzetta dello Sport imagine un transfert de Miralem Pjanic (30 ans) au PSG l’été prochain, pourtant sous contrat jusqu’en 2023 (salaire annuel de 6.5M€ net) avec la Juventus. Cela parce que l’équipe turinoise a été performante avec Rodrigo Bentancur devant la défense et Miralem Pjanic sur le banc. Cela parce que Dejan Kulusevski sera une alternative, cela parce que la Juve regarde vers Pogba, Tonali ou Aouar. En cas de départ du Bosnien, la piste la plus raisonnable mène au PSG, estime le journal sportif transalpin.