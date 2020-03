La Gazzetta voit deux motifs d’inquiétude au sujet d’un transfert d’Icardi

Si Mauro Icardi s’est signalé ces dernières heures par un message de soutien à Paulo Dybala, son compatriote testé positif au covid-19 dans une Italie qui intensifie ses mesures de confinement, le buteur du PSG pourra constater ce matin qu’il est question de lui dans la version dominicale de la Gazzetta dello Sport.

Pourquoi ? Selon le journal sportif milanais, la levée de son option d’achat par le PSG (à la hauteur de 70 millions d’euros) au profit de l’Inter Milan n’est plus aussi évidente. La Rosea affirme que l’attaquant prêté est au cœur d’une lutte de pouvoir entre Leonardo et Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien misant sur Mauro Icardi alors que l’entraîneur allemand le laisse désormais sur le banc des remplaçants, cherchant ainsi à affirmer son autorité en termes de décisions sportives. Le maintien du technicien une troisième saison sur le banc du PSG pourrait donc compliquer les plans initiaux du dirigeant brésilien. Autre raison qui peut faire douter d’un transfert l’été prochain, toujours selon la Gazzetta, la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de covid-19 qui met fortement en difficulté les finances des clubs professionnels. 70 millions d’euros c’est un chiffre imposant, même pour le PSG, et c’est un sixième du chiffres d’affaires de l’Inter Milan. L’enjeu est donc de taille.