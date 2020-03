[MAJ] L’UEFA va se réunir le 17 mars pour statuer sur l’avenir de la saison européenne

Avec l’épidémie du Coronavirus qui se repend partout dans le monde et qui touche même des équipes de football (La Juve et le Real Madrid), l’UEFA aurait pris la décision de suspendre la Ligue des Champions et de l’Europa League selon les informations du Mundo Deportivo. La décision n’est pas encore officielle mais elle pourrait arriver assez rapidement. La décision de reporter les derniers huitièmes qui se jouent la semaine prochaine pourrait aussi être prise.

[Maj : 14h32] Dans un communiqué avec “55 associations membres, ainsi que les conseils d’administration de l’Association européenne des clubs et des ligues européennes. et un représentant de la FIFPro.” Lors de ces vidéoconférences, l. “D’autres communications seront faites après ces réunions“, conclut l’instance européenne.

Le Communiqué de l’UEFA

“À la lumière des développements en cours dans la propagation du COVID-19 à travers l’Europe et de l’évolution de l’analyse de l’Organisation mondiale de la santé, l’UEFA a invité aujourd’hui des représentants de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d’administration de l’Association européenne des clubs et des ligues européennes. et un représentant de la FIFPro, pour assister à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à l’épidémie. Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020. D’autres communications seront faites après ces réunions.”