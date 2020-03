La Pitié-Salpêtrière remercie les Ultras parisiens pour leur message de soutien

La France est actuellement en situation de semi-immobilisation. Situation nécessaire au vu de la pandémie de Coronavirus touchant l’hexagone et le monde. Face à cette terrible crise sanitaire, les Parias Cohortis, membre du Collectif Ultras Paris, avaient posté un message de soutien au personnel hospitalier.

Une banderole déployée devant la Pitié Salpêtrière où on pouvait lire : “Trop souvent oublié, Héros de notre société, merci au personnel hospitalier !” Un message extrêmement fort de la part des supporters parisiens au moment où la solidarité doit primer sur tout le reste et où le personnel hospitalier en question se trouve en première ligne. Un message qui a, en tout cas, été salué par l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière via son compte twitter.