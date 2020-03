La réponse cinglante de Neymar au sujet de sa quarantaine

Accusé ici et là, et surtout par le journal sportif catalan Mundo Deportivo de ne pas respecter les gestes “barrière” alors qu’il est en “quatorzaine” dans une de ses résidences au Brésil, Neymar a répondu par un communiqué de presse cinglant pour rétablir des vérités. Il n’enfreint aucun des principes du confinement et travaille physiquement en attendant la reprise.

Le communiqué de Neymar

Dans un article publié en Espagne et reproduit au Brésil, Neymar Jr. est accusé de ne pas respecter la règle de distanciation sociale recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé.

La photo qui a motivé cette histoire, publiée sur son compte Instagram, montre Neymar Jr. aux côtés d’autres personnes mises en quarantaine avec lui, des personnes qui vivent et voyagent ensemble de Paris au Brésil. Neymar Jr. a offert sa maison pour que tout le monde puisse y passer les 14 premiers jours avant de retrouver leurs familles respectives.

La maison où l’athlète suit la quarantaine est complètement isolée, elle permet d’être au calme et de continuer à s’entraîner en cette période de confinement.

Il n’y a pas de visites ou de réunions d’affaires à la maison, notamment parce que la copropriété elle-même ne permet l’accès qu’aux résidents. L’exception a été son fils, Davi Lucca, qui est venu afin de rester avec son père. David, sa mère, son beau-père et son frère étaient à Paris quelques jours avant de lui rendre visite.

Neymar Jr. garde ses distances avec les autres membres de la famille, comme sa mère, sa sœur et sa grand-mère, par exemple, car il comprend que c’est un moment qui nécessite des efforts pour le bien commun.

L’athlète continue de faire son travail quotidien de prévention des blessures et de maintien de sa condition physique, avec son entraîneur physique Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment pour l’humanité et la reprise conséquente de l’activité professionnelle.

Nos conseils ont toujours été à la disposition de la presse pour toute information ou question sur l’athlète, et continueront de le faire, précisément afin que nous n’ayons pas d’informations déformées comme celle-ci.”