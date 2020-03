La troisième édition de la collecte de sang au Parc des Princes aura lieu le 21 mars

La troisième édition de la collecte de sang organisée par l’Etablissement français du sang Ile-de-France (EFS), en partenariat avec le Paris-Saint-Germain, aura lieu le samedi 21 mars 2020 au Parc des Princes (de 10h30 à 16h30). Les volontaires auront également l’occasion de visiter l’enceinte parisienne lors de cette journée. Sur le site officiel du PSG, le Directeur de l’Etablissement français du sang Île-de-France – Stéphane Noel – s’est exprimé sur cette collecte. “Nous souhaitons être au plus près des donneurs afin de faire du don de sang un geste simple et accessible, qui trouve sa place dans le quotidien des franciliens. Nous sommes convaincus qu’ils seront au rendez-vous de cette exceptionnelle collecte de sang.” Après l’accueil de 460 et 471 donneurs lors des deux premières éditions, cette nouvelle collecte désire battre un nouveau record.

De son côté, la Directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain – Sabrina Delannoy – se félicite de cette nouvelle collecte. “A travers ce rendez-vous devenu récurrent chaque année, l’EFS et le Paris Saint-Germain véhiculent un message fort, celui de la solidarité. Grâce à la notoriété du Paris Saint-Germain, nous espérons motiver encore plus de monde à effectuer ce geste simple mais qui profite chaque année à des milliers de personnes.” De plus, une collation sera proposée – par Topivo – après chaque don réalisé. Enfin, le CUP de Solidarité sera présent aux côtés de l’EFS et présentera l’association “Ensemble contre les leucémies”.