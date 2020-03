L’AC Milan ne fait plus de Thiago Silva une priorité (CdS)

Crise du Coronavirus oblige, les joueurs de football prennent aussi leurs dispositions. Ainsi, on a appris un peu plus tôt que Neymar Jr et Thiago Silva avaient rejoint le Brésil afin de se rapprocher de leur famille. Mais l’avenir du défenseur fait aussi l’actualité ce mercredi.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva (35 ans) n’a toujours pas reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo, le directeur sportif. Malgré ses appels du pied à répétition, le Brésilien ne voit toujours rien venir et ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Depuis quelques semaines, il laissait entendre qu’il se laissait toutes les portes ouvertes.

L’AC Milan voulait donc profiter de la situation pour rapatrier Thiago Silva la saison prochaine. En effet, le club lombard avait ciblé le capitaine parisien afin de renforcer sa défense. Mais selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri auraient changé d’avis. La direction milanaise ne veut plus miser son recrutement sur des joueurs de plus de trente ans. Et c’est notamment le départ de Zvonimir Boban qui a changé la donne. Alors qu’on ne sait pas quand le football va reprendre ses droits, Thiago Silva est toujours dans le flou concernant son avenir sportif.