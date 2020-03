Lacombe : “Tuchel a des idées mais il faut que les joueurs suivent”

On ne sait pas quelle équipe le PSG présentera ce soir contre le Borussia Dortmund, on n’est pas sûr que Paris évolue en 4-4-2 face au BVB. Comme à l’aller, Thomas Tuchel pourrait sortir quelques surprises de son chapeau ce mercredi. Guy Lacombe, ancien entraîneur du PSG, a côtoyé le coach en poste pendant trois jours durant un séminaire. Il garde le souvenir de “quelqu’un d’extrêmement compétent, très moderne dans son approche du jeu, intelligent dans sa lecture d’un match et capable de changer de système plusieurs fois.” L’entraîneur allemand possède donc le savoir aux yeux de Guy Lacombe. Reste à faire passer les messages aux joueurs.

“Chez Tuchel, il y a la volonté d’ajouter au jeu parisien une capacité de récupération haute supérieure, avec des fermetures d’espaces très précises à la perte du ballon et un désir de rester constamment structuré. Maintenant, comme n’importe quel coach, Tuchel est dépendant de ses joueurs. Il a des idées mais il faut que les joueurs suivent. Car ce qui différencie un entraîneur des joueurs, c’est qu’il a une vision, une perspective, là où la réflexion d’un joueur s’arrête au match qu’il a à disputer, explique le technicien à France Football. Or, le PSG est tellement supérieur en France que, parfois, les joueurs se contentent de gagner là où leur entraîneur voudrait qu’ils gardent l’intensité, l’exigence, l’équilibre, la structure, en vue des échéances plus compliquées en Ligue des champions. C’est dans cette exigence quotidienne et hebdomadaire qu’il peut y avoir un décalage.”